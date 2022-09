Zaczęli mówić o dzikiej karcie, a on przestał jeździć

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów:

Patrick Hansen 1. W zasadzie trzeba by dać zero, ale nie ma sensu się nad nim pastwić.

Bartosz Zmarzlik 5-. Ocena wyższa niż ta kolegi, ale Zmarzlik nie był w piątek do końca sobą. Punktowo nie wygląda to źle, ale męczył się na torze. Każdy jednak chciałby się męczyć i robić taki wynik.

Oskar Paluch 2. Niczego specjalnego nie pokazał. Dwójka w biegu młodzieżowym i to by było na tyle.

Noty dla zawodników zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa:

Kacper Woryna 1. Co się stało? Tego nie wie nikt. Woryna to rewelacja sezonu, człowiek który od początku roku wyczynia cuda i jest głównym kandydatem do dzikiej karty na GP w Toruniu. Tym razem był jak dziecko we mgle. Nic mu nie wychodziło.