- Sam do niedawna byłem czynnym zawodnikiem i prawdopodobnie emocje towarzyszące sportowej rywalizacji wzięły górę. Nadal bardzo przeżywam każdy wyścig, a komentując zawody jestem szczery i autentyczny. W ten sposób chcę jak najbardziej precyzyjnie przekazać kibicom tajniki sportu żużlowego - pisze w oficjalnym oświadczeniu Mirosław Jabłoński. - To sprawiło, że zachowałem się tak, jakbym pomylił role, w których występowałem. Teraz wiem, że moje zadania są inne i to na nich muszę się skupić – dodaje. Były żużlowiec, dziś ekspert telewizyjny został ostatnio zawieszony za wtargnięcie do budki sędziowskiej i kwestionowanie decyzji arbitra.