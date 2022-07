Zacisnął zęby i walczył. Na więcej chirurg nie pozwolił

Cellfast Wilki już bez szans na wyprzedzenie Stelmet Falubazu

W tej chwili Wilki mają 17 punktów i zajmują 3. miejsce. Do drugiego Stelmet Falubazu tracą 4 punkty. Czeka ich jeszcze mecz w Zielonej Górze, ale bez Lebiediewa nie mają szans na wygraną i 2 punkty. O punkcie bonusowym, to już w ogóle mogą zapomnieć, bo u siebie przegrali walkowerem (0:40), więc teraz musieliby wygrać różnicą 41 punktów.

Wilki bez Lebiediewa to raczej muszą się modlić o to, żeby utrzymać trzecią lokatę. Za ich plecami jest Trans MF Landshut Devils, które ma 15 punktów. Piąte Zdunek Wybrzeże Gdańsk ma punktów 13.

Teraz Cellfast Wilki czekają na niższe temperatury

Dla Wilków to, czy zaczną play-off z trzeciego, czy czwartego miejsca ma jednak drugorzędne znaczenie. W jednym i w drugim przypadku natkną się na Landshut. Gra toczy się jedynie o to czy pierwszy mecz, pojadą u siebie, czy na wyjeździe.

Zdaniem wielu Wilki mogą być największą niespodzianką fazy play-off. Ostatnio wyniki nie były najlepsze, ale w klubie mówiono wprost, że upały nie służą silnikom liderów. Gdy rozgrywki wejdą w decydującą fazę (w sierpniu ćwierćfinały, we wrześniu półfinały i finał), to temperatury będą zdecydowanie niższe (zwłaszcza we wrześniu), a więc silniki zawodników z Krosna wrócą na właściwe obroty.

Do tego czasu zdrowy ma być też Lebiediew, któremu klub dziękuje za to, że ostatnio ryzykował i jeździł z kontuzją mięśnia lewego uda. To się jednak opłaciło. Cellfast Wilki wygrały dwa z trzech spotkań (ROW 51:39, Start 48:42). W obu przypadkach zdobyły też punkt bonusowy. Dzięki temu dopisały 8 punktów do tabeli i spokojnie czekają na play-off.