Zachwyty nad Kołodziejem. Pytają co będzie, jeśli spadną

Zbliżający się do 40-stki żużlowiec pokazał we Wrocławiu wszystko to, co ma najlepsze. Piękna sylwetka, idealnie dobierane ścieżki, umiejętność wyprzedzania na trasie. Zresztą jak sam powiedział, Stadion Olimpijski to jedna z jego ulubionych aren do ścigania na świecie. Rozpływali się nad nim nie tylko leszczyńscy, ale i wrocławscy kibice. Trudno się im dziwić, bo Kołodziej mający już na koncie ponad 20 lat jazdy na żużlu zyskał szacunek w całej Polsce. Nie dość że klasowy, to jeszcze bardzo kontaktowy i towarzyski zawodnik.W Lesznie jest prawdziwym skarbem.