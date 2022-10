Zachwycali się Zmarzlikiem, a najlepsza była polska młodzież

Żeby sklasyfikować pary w PGE Ekstralidze, żużlowi specjaliści z GuruStats wykorzystali bilans wszystkich duetów, które rywalizowały w tegorocznych rozgrywkach. Na czym to polega? Bilans to nic innego, jak różnica punktów zdobytych i straconych przez pary. Przykładowo, jeśli duet X wygrywa bieg w stosunku 4:2, jego bilans wynosi +2. Podane przez GuruStats bilanse to suma wszystkich pojedynków stoczonych przez daną parę w ciągu całego sezonu.

Bilans to raczej najlepszy sposób na porównywanie żużlowych duetów. Para może mieć przecież wysoką średnią, ale co z tego, jeśli rzadko doprowadza do powiększenia przewagi lub zmniejszenia straty do rywali. Można często remisować i w ten sposób nabija się średnią. Bilans pozostaje za to w takich momentach niezmienny.