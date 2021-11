Zachwycające kobiety u boku żużlowców. One upiększają czarny sport!

Avelina Łaguta - piękna żona Artioma Łaguty

Avelina Łaguta była w sezonie 2021 najszczęśliwszą kobietą świata, przynajmniej tego żużlowego. Jej mąż - Artiom zdetronizował Bartosza Zmarzlika i został indywidualnym mistrzem świata. Co więcej, stanął on również ze swoją drużyną na najwyższym stopniu podium PGE Ekstraligi. Jedynym powodem mogącym nieco zachwiać jej radość jest zmiana drużyny przez jej ukochanego. Wcześniej reprezentował on barwy GKM-u Grudziądz, więc z Bydgoszczy (gdzie mieszkają wraz z dwójką swoich dzieci) miał na stadion rzut beretem. Teraz musi pokonywać o wiele większe odległości - przed kilkoma dniami przedłużył na kolejne 3 lata kontrakt z Betard Spartą Wrocław.





Kasia Górska - cudowna dziewczyna Patryka Dudka

Skoro już mowa o przenosinach, to partner tej pani - Patryk Dudek również przenosi się nieco dalej. Po raz pierwszy w karierze zmienia barwy klubowe i przenosi się z macierzystego Falubazu Zielona Góra do eWinner Apatora Toruń. Na szczęście, jego partnerce podróże nie są straszne. W mediach społecznościowych chwali się zdjęciami z różnych miejsc świata, więc województwo kujawsko-pomorskie również nie powinno być dla nich straszne. Kiedy akurat nie zwiedza egzotycznych zakątków świata, to gra na skrzypcach.





Magdalena Bradtke - wysportowana parnterka Leona Madsena

Polska stała się w ostatnich latach żużlowym centrum wszechświata. Coraz więcej zagranicznych żużlowców decyduje się osiedlić nad Wisłą i założyć tu rodziny. Główną rolę grają rzecz jasna czynniki ekonomiczne, jednak nie bez znaczenia pozostaje także urok polskich kobiet. Leona Madsena do osiedlenia się w naszym kraju przekonała Magdalena Bradtke. Dziś mają już 2 córki, Duńczyk jeździ na żużlu, a jego partnerka radzi Polkom jak nie stracić formy fizycznej będąc matką.

Faye Woffinden - ulubiona WAG kibiców

Nie tyko brytyjscy, ale również i polscy kibice uwielbiają Faye Woffinden - żonę 3-krotnego mistrza świata. Cenią sobie w niej nie tylko urodę i miłość jaką okazuje mężowi oraz dzieciom, lecz także ogromne poczucie humoru. W mediach społecznościowych bardzo często robi sobie żarty ze swojego ukochanego.





Sandra Grochowska - pierwsza dama polskiego żużla





Partnerka Bartosza Zmarzlika - w porównaniu z kobietami żyjącymi u boku innych słynnych żużlowców - nie bryluje w mediach społecznościowych. Rzadko publikuje w nich zdjęcia. A ma się przeczież czym chwalić! Niektórz żartują, że jest wszak pierwszą damą polskiego żużla. Z 2-krotnym indywidualnym mistrzem świata związała się, gdy ten był jeszcze młodzieżowcem Stali Gorzów. Dziś wychowują razem syna - nieco ponad półrocznego Antoniego.





Kaja Tonder - Grzegorz Zengota stracił dla niej głowę

To ona była dodawała sił Grzegorzowi Zengocie, gdy ten zmagał się z potworną kontuzją i stawał nie tylko przed widmem zakończenia kariery, ale nawet amputacji nogi. Pomagała mu z całych sił w powrocie na tor. Dobrze zna realia czarnego sportu - bo jej brat, Mateusz również jest żużlowcem. Reprezentuje barwy Stelmet Falubazu Zielona Góra.

Monika Nietyksza - śmieją się, że jeździ lepiej od swojego chłopaka

Damian Pawliczak ma z kolei dziewczynę, która jeszcze niedawno sama startowała na owalnych torach. Monika Nietyksza nigdy nie zaprezentowała się co prawda w lidze, ale była licencjonowaną żużlowczynią i wielokrotnie brała udział w zawodach juniorskich. Karierę już dawno zakończyła, ale koledzy z drużyny podobno wciąż żartują czasem z Pawliczaka, żeby pożyczył jej swój motocykl, to wreszcie nauczy go jeździć. Rzeczywiście, jeszcze jakiś czas temu trenowali razem, a w ubiegłym sezonie postawa zielonogórzanina w niektórych wyścigach była imponująca.