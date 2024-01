Zachowanie niegodne mistrza? Mamy jasną odpowiedź

Sprawa z dyskwalifikacją polskiego mistrza z Grand Prix Danii mocno ucichła, ale co jakiś czas do nas wraca . Kontrowersyjny werdykt nie odbił się na końcowym wyniku Zmarzlika, który musiał tylko poczekać na koronację kolejne dwa tygodnie. Czwarty tytuł przypieczętował w wyścigu finałowym w Toruniu.

Czarnecki o słowach Rickardssona. "Zachowanie niegodne mistrza"

Zmarzlik jest na dobrej drodze, aby dogonić, a następnie prześcignąć Rickardssona w liczbie zdobytych tytułów mistrza świata. - Jeździec ze Skandynawii ma ich sześć. Nasz Bartek w tym roku ma szansę na piąty. Rickardssonowi ulało się z tej zazdrości po zeszłorocznym GP w Vojens, gdy mówił, że słusznie zdyskwalifikowano Polaka! To był brak klasy. To nie było ani ładne, ani smaczne. Niegodne mistrza, doprawdy - stanowczo stwierdził Czarnecki.



Zapytaliśmy Jacka Frątczaka, byłego menedżera klubów z Zielonej Góry i Torunia, co sądzi o zachowaniu Rickardssona. - Aż tak daleko to bym nie szedł. Przede wszystkim trudno posądzać Tony'ego o brak klasy, tutaj się z Ryszardem nie zgadzam. To było działanie zgodne z regulaminem. Nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Tony ma prawo do własnej opinii. Problem w tym, że regulamin był kompletnie zły - mówi nam Frątczak.