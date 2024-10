Zachowanie niegodne mistrza. Co za słowa o Zmarzliku

- Zachowanie niegodne mistrza. To był brak klasy - w tak mocnych słowach o Tony'm Rickardssonie, najbardziej utytułowanym żużlowcu w historii, blisko rok temu w swoim felietonie dla Interia Sport wypowiedział się były europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Chodziło o komentarz Szweda po dyskwalifikacji Polaka z turnieju Grand Prix w Vojens, mówił, że była to słuszna decyzja. Mocno krytykowali go nasi rodacy, ale po słowach wypowiedzianych w Toruniu może mu to zostać zapomniane. Już wie, że Zmarzlik niedługo strąci go z pierwszego miejsca?