Zabrali im Zmarzlika. Taką dostali od nich odpowiedź

Motor za chwilę pewnie odbije drugie miejsce, ale co dalej?

Motor ma łatwiejszy rozkład jazdy od Stali

Motor ma łatwiejszy rozkład jazdy. Pomijając domowy mecz z Apatorem, ma wyjazd do Leszna, potem podejmuje Stal, jedzie do Krosna, gości Włókniarz i na koniec jedzie do Wrocławia. Ze Spartą najpewniej przegra, ale pozostałe raczej wygra za trzy. Bo też pierwsze mecze z Unią, Stalą, Wilkami i Włókniarzem Motor zwyciężył.

Jeśli Motor nigdzie się nie potknie, jeśli wygra pięć spotkań z rzędu (od Apatora do Włókniarza), to skończy z 25 punktami. Dla Stali to może być bariera nie do przeskoczenia, bo jedzie u siebie ze Spartą, potem do Lublina, następne podejmuje Włókniarza, potem jedzie do Grudziądza, a na końcu podejmuje Apatora. Stal może zdobyć 12 punktów, ale równie dobrze może to być 8 punktów.