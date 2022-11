Zabrali im zawodnika i się zaczęło. Będzie zimna wojna?

Cellfast Wilki Krosno i ZOOleszcz GKM Grudziądz już mają za sobą pierwszy pojedynek. Do nowego sezonu co prawda jeszcze daleka droga, ale działacze już stoczyli zaciętą batalię na rynku transferowym. Trudno na ten moment mówić o przegranych. To bardziej zapowiedź tego, co może nas czekać po starcie PGE Ekstraligi.