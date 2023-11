Zabrali im Grand Prix. Szokująca reakcja kibiców

Turniej w Niemczech jest od lat w kalendarzu Grand Prix. Przyzwyczailiśmy się już do Teterow, mimo że zawody w tym miejscu od dłuższego czasu należą do męczących dla oka. W tym roku narzekania na tor były już ogromne, a przed zawodami gruchnęła plotka, że możliwa jest zmiana organizatora. Do tej jednak nie doszło, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Teterow oficjalnie straciło turniej GP i za rok najlepsi na świecie wrócą do bawarskiego Landshut. Niegdyś odbywały się już tam turnieje.

Jaki jest główny powód zmiany? Oczywiście nadzieja na to, że na torze znanym z polskiej ligi (Devils od kilku lat jeżdżą w naszych rozgrywkach) ściganie będzie lepsze, albo po prostu będzie, bo tego co działo się w Teterow ściganiem nazwać nie można. Najlepsi żużlowcy świata czasem zwyczajnie wyskakiwali z siodełek, bo nie byli w stanie kontrolować maszyny. Zdarzało się sporo upadków, utraty pozycji zawinionych przez stan nawierzchni. To już każdego zmęczyło.

Szokująca reakcja. Mówią, że słusznie zabrano im turniej!

Bardzo zaskakujące opinie kibiców z Teterow można przeczytać w mediach społecznościowych. Popierają oni decyzję o zmianie lokalizacji GP Niemiec! - Słusznie nam te zawody zabrano. Wiele razy dostawaliśmy ostrzeżenia, z torem niby coś robiono, ale w praktyce niczego to nie dało. Może przerwa się przyda - napisał pan Dirk. - Czy kogoś to dziwi? Ja byłem zaskoczony, że w ogóle w tym roku jeszcze cykl przyjechał do nas. Przecież ten tor to jakieś nieporozumienie. Landshut to szansa na porządne zawody - dodał pan Jonas.

- Trzeba by być niesamowicie nieobiektywnym, by mieć pretensje o zabranie zawodów z Teterow. Tu już nie chodzi tylko o nudę, ale o bezpieczeństwo zawodników. Jeśli najlepsi na świecie przewracają się bez przyczyny, to coś tu jest nie tak - napisał z kolei pan Ralf. Takich opinii jest mnóstwo. Fakty są takie, że zapewne w sezonie 2024 nic by się w Teterow nie zmieniło, bo już kilka miesięcy temu miało być inaczej. Może przeniesienie turnieju to rzeczywiście szansa na zmianę, bo wydaje się że gorzej być już nie mogło.

Upadek Taia Woffindena w Teterow / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Tor w Teterow. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński