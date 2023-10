Zabrakło lidera i wyników. Tylko to śni im się po nocach

Co było powodem tego kryzysu? Przede wszystkim słaba postawa Nickiego Pedersena, który miał problem z jazdą na trudniejszych i bardziej wymagających torach. Po drodze okazało się też, że kompletnie nie radzi sobie Frederik Jakobsen. W Grudziądzu długo tych klocków nie potrafili pozbierać w jedną całość. Skończyło się więc na siódmym miejscu, czyli dokładnie tym samym co w trzech wcześniejszych sezonach.

GKM-owi zabrakło jakości

To była strasznie nieregularna drużyna. Nickiego Pedersena stać było na komplet punktów, a innym razem miał problem z pokonywaniem juniorów. Frederik Jakobsen cieniował, a nierówną formę prezentował Max Fricke czy Wadim Tarsienko. Do tego wszystkiego Gleb Czugunow, który przez połowę sezonu zupełnie nie potrafił się odnaleźć. Bywały takie mecze, w których wynik ratowali juniorzy. I to zdecydowanie najjaśniejszy punkt GKM-u w minionych rozgrywkach. Kacper Pludra i Kacper Łobodziński zrobili olbrzymi progres. W Grudziądzu wreszcie doczekali się mocnej młodzieży.

Trener i klub muszą od siebie odpocząć

Dwie twarze Nickiego Pedersena

Być może sezon w wykonaniu GKM-u byłby lepszy, gdyby na wysokim i równym poziomie jechał Nicki Pedersem. Tymczasem Duńczyk radził sobie w zasadzie tylko w meczach na własnym torze, gdzie tor był równy jak stół. Na wyjazdach miał olbrzymie problemy. To najpewniej efekt kontuzji, jakiej nabawił się rok wcześniej. Były mistrz świata nie był w pełni gotowy fizycznie do rywalizacji z najlepszymi. W wielu momentach grudziądzanom po prostu brakowało lidera.

Trener Kościecha zasłużył na podwyżkę

Jeśli mielibyśmy kogoś najbardziej wyróżnić, to zdecydowanie będzie to Robert Kościecha. Juniorzy, którym pomaga zrobili niesamowity progres. Można powiedzieć nawet, że duet Pludra - Łobodziński uratował GKM-owi PGE Ekstraligę. To wielka zasługa właśnie trenera młodzieży. W Grudziądzu chwile musieli poczekać na owoce jego pracy, ale dzisiaj z pewnością nie żałują, że to właśnie jemu zaufali.