Betard Sparta Wrocław zarezerwowała lidera

Wrocławianie nie zrobili wielkich przemeblowań w składzie, ale każdy ich, precyzyjnie zaplanowany, ruch pokazuje siłę mistrzów Polski i wywołuje wrażenie w środowisku. Przede wszystkim wyrwali Stali Gorzów zdolnego juniora, Bartłomieja Kowalskiego. Ponadto zatrzymali u siebie aktualnego mistrza świata - Artioma Łagutę i to od razu aż trzy lata! Kolejne dni to formalności i przedłużenie umów z pozostałymi zawodnikami. Wygląda na to, iż na Dolnym Śląsku buduję potęgę na lata!

Betard Sparta Wrocław:

Przyszli: Bartłomiej Kowalski

Odeszli: -

Zostali: Artiom Łaguta, Tai Woffinden, Maciej Janowski

W kręgu zainteresowań: -

Motor Lublin da szanse talentowi

Wystarczyło kilka dni, by Motor osiągnął zamierzone cele. Ogłoszony został Maksym Drabik. Umowy z prawie całym trzonem podpisano już wcześniej. Pozostaje przedłużenie kontraktu z Grigorijem Łagutą - czysta formalność.

Motor Lublin:

Przyszli: Maksym Drabik

Odeszli: Krzysztof Buczkowski

Zostali: Dominik Kubera, Jarosław Hampel, Mikkel Michelsen, Wiktor Lampart, Mateusz Cierniak

W kręgu zainteresowań: -

Moje Bermudy Stal Gorzów zrobi zaciąg talentów?

Jakoś trzeba było się otrząsnąć po stracie Kowalskiego. Patrick Hansen jest dobrym lekiem na skołatane nerwy. Z nowych nabytków pojawił się jeszcze Oskar Hurysz. Być może za chwilę zasilona zostanie drużyna U-24. Gorzowianie widzą w niej miejsce dla kilku talentów spoza Polski.

Moje Bermudy Stal Gorzów:

Przyszli: Patrick Hansen, Oskar Hurysz

Odeszli: Kamil Nowacki

Zostali: Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak. Martin Vaculik, Anders Thomsen, Wiktor Jasiński, Oskar Paluch

W kręgu zainteresowań: Daniel Klima, Timi Salonen, Mathias Pollestad

Fogo Unia Leszno przewietrzyła kadrę

Unia Leszno częściej żegna, niż wita. Nowe nabytki znane są od dłuższego czasu, natomiast ostatnio klub oficjalnie opuścili Emil Safutdinow, Krzysztof Sadurski i Szymon Szlauderbach. Za chwilę zrobi to też Kacper Pludra. Rewolucji nie stwierdzono, skład w zasadzie jest zamknięty.

Fogo Unia Leszno:

Przyszli: David Bellego, Keynan Rew

Odeszli: Krzysztof Sadurski, Emil Sajfutdinow, Szymon Szlauderbach

Zostali: Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Jason Doyle, Damian Ratajczak, Keynan Rew

W kręgu zainteresowań: -

Eltrox Włókniarz Częstochowa nie patrzy na rynek transferowy

Pozyskanie Marcela Kowolika przeszło to nic wielkiego. Włókniarz chciał utrzymać zespół sprzed roku. Ta sztuka się udała, więc i strata Kowalskiego nie boli. Tym razem okienko transferowe w Częstochowie to spokojny czas.

Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Przyszli: Marcel Kowolik

Odeszli: Bartłomiej Kowalski

Zostali: Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Bartosz Smektała, Kacper Woryna, Jonas Jeppesen, Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki

W kręgu zainteresowań: -



eWinner Apator Toruń zostane królem polowania

Już od długiego czasu wiadomo, że Apator zatrzęsie rynkiem. Sajfutdinow oficjalnie ogłoszony, wszyscy czekają na potwierdzenie pozyskania Patryka Dudka. Do tego skład juniorski zasili Denis Zieliński. Straty? Żadne, odeszły bowiem najsłabsze ogniwa.

eWinner Apator Toruń:

Przyszli: Emil Sajfutdinow

Odeszli: Kamil Marciniec, Adrian Miedziński, Chris Holder

Zostali: Jack Holder, Paweł Przedpełski, Robert Lambert, Krzysztof Lewandowski, Karol Żupiński

W kręgu zainteresowań: Patryk Dudek, Denis Zieliński

ZOOleszcz GKM Grudziądz zrobił, co mógł

GKM zadziałał na tyle skutecznie, na ile zdołał. Jest Wadim Tarasienko, jest Frederik Jakobsen, którzy wypełnili powstałe luki. Brakuje juniorów, dlatego w grę wchodzi zakontraktowanie Kacpra Pludry.



ZOOleszcz GKM Grudziądz:

Przyszli: Wadim Tarasienko, Frederik Jakobsen

Odeszli: Roman Lachbaum, Kenneth Bjerre, Mateusz Bartkowiak, Denis Zieliński

Zostali: Nicki Pedersen, Przemysław Pawlicki, Krzysztof Kasprzak, Norbert Krakowiak

W kręgu zainteresowań: Kacper Pludra

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski ufa swoim

Beniaminek nie bawi się w licytacje, zresztą i tak by je przegrał. Boli strata Hansena, ale w jego miejsce może przyjdzie inny utalentowany Duńczyk - Mathias Nielsen. Chris Holder najpewniej otrzyma jeszcze jedną szansę w Ekstralidze. Więcej ostrowianie zrobić nie są w stanie.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski:

Przyszli: -

Odeszli: Patrick Hansen, Daniel Kaczmarek

Zostali: Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński, Nicolai Klindt, Oliver Berntzon, Sebastian Szostak, Jakub Krawczyk, Jakub Poczta

W kręgu zainteresowań: Chris Holder, Matias Nielsen