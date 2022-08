Za wysokie progi na ich nogi? Regulamin to przeszkoda!

Przeskok do PGE Ekstraligi to dla wielu zawodników największe wyzwanie w karierze. Najlepsza liga świata - choć ten frazes coraz częściej wykorzystywany jest przez szyderców niż miłośników rozgrywek - wciąż rozbudza wyobraźnię młodych żużlowców na całym świecie.

Po pierwsze - solidność

Historia Davida Bellego jest zupełnie inna. W Unii Leszno nie stawiano przed nim żadnych większych oczekiwań. Nikt nie spodziewał się po nim zastąpienia wielkiego Emila Sajfutdinowa, a Francuz i tak nie schodził poniżej pewnego poziomu. Smialo można by go określić solidną drugą linią. Niestety, na przeszkodzie jego dalszej kariery staje dziś regulamin. W lidze mającej miejsce dla tylko szesnastu zagranicznych seniorów starszych niż 24-letnich, jest po prostu za ciasno dla Francuza.

Podobnie z Jakobsenem. Kibice GKM-u pokochali go niemal od pierwszego wejrzenia. Przez sporą cześć sezonu po kontuzji Nickiego Pedersena to właśnie jego dużo młodszy rodak wchodził w buty lidera Gołębi. Niestety, za rok kończy on 25 lat, więc przestanie już obowiązywać nad nim ochronny parasol. W kuluarach nie słychać, by ktokolwiek z ekstraligowców interesował się jego usługami w okienku.