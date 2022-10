Za ten numer słono zapłaci. Trafi na czarną listę?

Doyle dzięki zmianie zarobi kasę, ale zaufanie stracił

Gdyby jednak wsłuchać się w głos prezesów innych klubów, niekoniecznie chodzi tutaj o Fogo Unię, to radość Doyle’a nie będzie trwała długo. Zachowanie zawodnika nie uszło uwadze działaczy. Wielu z nich zapowiada, że będzie go omijało szerokim łukiem. Dla wielu to, co zrobił, jest nie do zaakceptowania.