Za te słowa trener wicemistrza trafi na dywanik?

To Piotr Paluch usłyszał od prezesa Stali Gorzów

Paluch wyląduje u Sadowskiego na dywaniku?

Panowie Sadowski i Paluch spotykali się ostatnio nie tylko z powodu nowej roli pana Piotra, ale i też omówienia nowego kontraktu jego syna Oskara. Wiadomo, że to tata negocjował warunki dla 16-latka. Finalnie ważna do 30 października 2023 umowa została przedłużona o rok, do października 2024.

Niewykluczone, że Paluch zostanie wezwany na dywanik, by mógł wytłumaczyć się ze swoich słów. Zamiecenie tej sprawy pod dywan może wygenerować kolejne problemy, a tego nikt w Stali nie chce. Ludziom w klubie zależy na harmonijnej współpracy z trenerem Paluchem, bo los drużyny jest w rękach jego syna Oskara. Im ten będzie mocniejszy, tym lepiej dla Stali. Zły i sfrustrowany tata, to może być przeszkoda i kłopot.

A Paluch senior od pewnego czasu zachowuje się dziwnie. Radiowa wypowiedź to jedno, ale nie było go też na jubileuszowej gali klubu. Pojechał na wczasy, jak tłumaczono nam w Stali. Jednak takie wydarzenie, jak gala jest planowane dużo wcześniej, więc Paluch mógł zaplanować urlop inaczej. Sadowski podkreśla na każdym kroku, że on nie gniewa się na Palucha, ale teraz chodzi o to, by w rozmowie w cztery oczy sprawić, by Paluch nie gniewał się na Stal.