Za te koła daliby się pokroić, a zapasy się kurczą

Teraz żużlowcy używają starych kół bezdętkowych. Jeśli wyczerpią się ich zapasy, a nowe dostawy nie przyjdą, to Bartosz Zmarzlik, Maciej janowski i inne gwiazdy już nie będą takie szybkie.

Wyłożyli 300 tysięcy, zamówili bezdętkowe koła, a tych nie ma

Dwie największe żużlowe hurtownie w Polsce już w październiku 2021 zamówiły u producenta (Kineo) nowe koła bezdętkowe. Dostawa dotąd nie przyszła, a od kilku tygodni sklepy Rafała Lewickiego i Rafała Haja (oni handlują częściami) dostają maile z informacjami, że muszą poczekać jeszcze tydzień. Ten tydzień już jednak dawno minął.

Wiemy, że Lewicki zamówiło blisko 300 kół bezdętkowych. Jeśli założyć, że jedno kosztuje 2,5 tysiąca złotych, a za złożone zamówienie trzeba było wyłożyć 50 procent wartości, to wychodzi na to, że każdy z polskich dystrybutorów wyłożył około 350 tysięcy złotych i nie ma towaru.

Na razie nie ma dramatu, bo zawodnicy używają starych kół. Jeśli jednak zapasy się wyczerpią, a producent dalej będzie grał na zwłokę, to zrobi się problem.

Dzięki tym kołom gwiazdy żużla stały się szybsze

Bezdętkowe koła włoskiego Kineo pojawiły się na rynku kilka lat temu. Początkowo nie było jednak opon, które dobrze współpracowały z kołami. To się zmieniło, gdy Anlas przebił się z bezdętkową oponą.

Jak dobrze działa to połączenie, to było widać w ubiegłym roku na przykładzie Artioma Łaguty, czy też Macieja Janowskiego. W ślad za tą dwójką poszedł Bartosz Zmarzlik, ale nie tylko on uwierzył w magię bezdętkowych kół.

Wielu zawodników jest przekonanych, że dzięki kombinacji bezdętkowe koło Kineo i bezdętkowa opona Anlasa stali się szybsi na dystansie. Trudno orzec, ile w tym prawdy. Fakty są takie, że rok temu Łaguta z Janowskim mieli nad Zmarzlikiem delikatną przewagę do momentu, w którym ten testował bezdętkowe koła i opony. Gdy faza testów się skończyła, gdy Zmarzlik dopasował wszystkie elementy pod swój styl jazdy, to doszlusował do wymienionej wcześniej dwójki.

Nie wiemy, na czym polega problem producenta z kołami. Zawodnikom nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że dostawy wkrótce dotrą do Polski i nie będą musieli wracać do starych rozwiązań.