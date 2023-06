Turniej w Rzeszowie nie przesądzi o żadnych rozstrzygnięciach, tylko po prostu rozpocznie zmagania o tytuł. - Dla mnie jest dwóch faworytów całego cyklu. Są to Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Nie wiem jeszcze, czy wystąpi Janusz Kołodziej, który poobijał się w ostatnim meczu ligowym. Podejrzewam, że nie będzie się pchał za wszelką cenę na ten pierwszy finał - mówi nam Jan Krzystyniak.



Trudno się nie zgodzić z byłym reprezentantem Polski. Oprócz wymienionych przez niego zawodników w czołówce klasyfikacji mogą się znaleźć: Szymon Woźniak, Piotr Pawlicki, Patryk Dudek, Kacper Woryna czy Jarosław Hampel. Jeśli ktoś inny zdobędzie medal IMP, to wtedy będzie można mówić o sporej niespodziance. Wielkim nieobecnym jest kontuzjowany Dominik Kubera. Żużlowiec Platinum Motoru z miejsca byłby jednym z największych faworytów do złota. W końcu to ubiegłoroczny srebrny medalista.