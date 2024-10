Za ścianą Wisły Kraków odbudowuje się klub. Mistrz Polski ma być twarzą projektu

Kraków jest miastem piłki nożnej, ale w końcu znalazły się osoby, które chcą odbudować żużel w tym mieście . Ostatni raz zespół z Krakowa przystąpił do ligi w 2019 roku. Blisko powrotu było już przed sezonem 2024, jednak zabrakło pieniędzy w budżecie. Budżet na 2025 rok ma być już zaklepany, teraz władze klubu czekają tylko na deklarację miasta odnośnie dostępności stadionu. Do wielkiego powrotu został zatem już tylko jeden krok .

Na początku celem władz klubu jest odjechanie sezonu i sprawienie kilku niespodzianek. Awans do wyżej ligi najwcześniej dopiero za dwa lata po modernizacji stadionu przy ulicy Odmogile 2. Na razie obiekt nie spełnia wymogów Speedway Ekstraligi, więc walka o awans nie ma najmniejszego sensu. Nie przeszkadza to jednak działaczom w budowie ciekawego składu już na sezon 2025. Twarzą projektu ma być Daniel Kaczmarek , dwukrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski.

Żużel. Transfery. Speedway Kraków ma już skład. Znamy cztery nazwiska

W naszych informacji wynika, że drugim krajowym seniorem w zespole z Nowej Huty zostanie Artur Mroczka. Byłby to powrót do ligi po rocznej przerwie. Były młodzieżowy reprezentant Polski, m.in. mistrz Europy juniorów i mistrz świata w drużynie, w ostatnich latach przepadł. Jego kariera załamała się, ale za rok będzie miał dopiero 36 lat, więc kilka sezonów jazdy jeszcze przed nim. Przystąpienie Speedway Kraków do Krajowej Ligi Żużlowej będzie raczej ostatnią szansą dla Mroczki na powrót do poważnej kariery.



Dogadany z klubem jest jeszcze Słoweniec Matic Ivacic, który na swoim koncie ma dwa awanse na drugi poziom rozgrywkowy - z Abramczyk Polonią Bydgoszcz (2019) oraz Unią Tarnów (2024). W Krajowej Lidze Żużlowej powinien być mocnym punktem zespołu. Na pozycji U24 będzie startować pochodzący z żużlowej rodziny Dawid Rempała. To już jest przesądzone i w Krakowie nie ukrywają nawet, że są bardzo związani z tym zawodnikiem. Kolejne nazwiska owiane są tajemnicą.



Skład złożony z Kaczmarka, Mroczki, Ivacica i Rempały (U24) mógłby sprawić jednak kilka niespodzianek i byłby konkurencyjny dla innych drużyn.