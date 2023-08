Za rok to oni powalczą o awans. W tym gronie dwie legendy

Na razie Cellfast Wilki Krosno są poza konkurencją. Klub po spadku zatrzymał Vaclava Milika i juniorów: Krzysztofa Sadurskiego, Szymona Bańdura i Piotr Świercza. Z wypożyczenia do Unii Tarnów ma wrócić Marko Lewiszyn (U24), a na dniach ma być ogłoszony Norbert Krakowiak. Do tego dojdzie najpewniej Rohan Tungate i ktoś z duetu: Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło.

Wilki będą mocne, ale ROW i Polonia nie śpią

Wilki będą w tym składzie mocne i urastają do roli faworyta rozgrywek 1. Ligi w sezonie 2024. Jednak konkurencja nie śpi, a ROW Rybnik i Abramczyk Polonia Bydgoszcz robią wszystko, żeby zbudować składy konkurencyjne w stosunku do Wilków.

Patrick Hansen już ogłosił, że zostaje w ROW-ie na 2 lata i to jest dla klubu świetna wiadomość. Prezes Krzysztof Mrozek jest też bliski porozumienia z Brady Kurtzem. Jeśli dołoży Polaka na U-24, to będzie mógł wziąć trzeciego obcokrajowca, ale to będzie trudne. Na U24 raczej trafi jeden z Duńczyków (Tim Sorensen, Jesper Knudsen, Jonas Seifert-Salk), a skład seniorski uzupełni dwóch z trzech Polaków. Szansę na pozostanie ma Wojdyło, a pod uwagę brani są też Gleb Czugunow i Jamróg. Z jednego źródła słyszymy, że Czugunow już jest jedną nogą w ROW-ie.