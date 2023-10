Za rok rzuci wyzwanie Zmarzlikowi! Już wie, jak to zrobić

Leon Madsen, Dania: - To prawda. Jestem szczęśliwy po ostatniej rundzie. Tak, jak wspominałem przed Grand Prix Danii w Vojens, by być w czołowej szóstce potrzebowałem dwóch doskonałych rund. To mi się udało. Ostatecznie zakończyłem cykl na piątej pozycji i nie muszę czekać na przychylność promotora i dziką kartę. To świetne uczucie.