Za rok może zgarnąć fortunę. Kluby będą się o niego zabijać

Rynek ubogi w juniorów

Jeśli nie awansują to stracą największą gwiazdę

Zresztą deklaracja Przyjemskiego jest w środowisku powszechnie znana. Zawodnik już jakiś czas temu przyznał, że za rok raz jeszcze spróbuje wywalczyć awans z Polonią, ale jeśli się nie uda, to odejdzie. W Bydgoszczy z pewnością będą stawać na głowie, aby ten cel udało się spełnić, bo nikt nie chce tracić takiej perełki. Tym bardziej, że Przyjemski to najlepszy wychowanek od czasów braci Gollobów.

Inna sprawa, że to zadanie łatwe nie będzie, bo Polonia faworytem nie jest. Zdecydowanie mocniej na papierze wyglądał Falubaz Zielona Góra. To oczywiście jedynie praktyka, bo będzie się liczyć to co na torze. Poza wszystkim nie można wykluczyć, że prezes Jerzy Kanclerz jeszcze postara się o zakontraktowanie jakiegoś zawodnika. W środowisku mówi się, że na radarze Polonii jest m.in. Mateusz Szczepaniak. Gdyby z jakichś powodów nie powiodło mu się w Grudziądzu, to na brak ofert z pewnością narzekać nie będzie.