Za rok chcą się postawić mistrzowi Polski. Po cichu kupią dwóch juniorów?

Betard Sparta Wrocław przegrała w tym roku finałowy dwumecz z Platinum Motorem Lublin (39:51 i 35:55), ale za rok bardzo chciałaby się zrewanżować i odbić pierwszą pozycję. Już wiadomo, że w Sparcie zostają czołowi seniorzy i kończący wiek juniora Bartłomiej Kowalski, który ma jeździć na pozycji U24. Problem jest z juniorami, bo Sparta zostaje z Kacprem Andrzejewskim, który chce, robi postępy, ale nie są one na tyle szybkie, by Andrzejewski mógł za rok rywalizować z czołowymi juniorami w Polsce.

Motor ma Przyjemskiego, a Sparcie nie wyszło z Krawczykiem

Sparta ma jednak inne pomysły na wzmocnienia

To samo jest z Pawłem Trześniewskim z ROW-u Rybnik. 19-latek już rok temu był na celowniku Sparty. Wtedy się nie udało, ale nie jest tajemnicą, że wrocławianie interesują się losem żużlowca. Gdy doznał kontuzji w zawodach młodzieżowych, załatwili mu we Wrocławiu rehabilitację. Dla Sparty nie ma znaczenia, że Trześniewski ma za sobą przeciętny sezon. Jeśli zawodnikowi będzie zależało, to w klubie podstawią mu najlepszy sprzęt i zrobią wszystko, żeby postawić go na nogi.

Majewski z Trześniewskim, to mogłaby być ciekawa para

Majewski z Trześniewskim mogliby stworzyć trzecią parę w Ekstralidze. Gorszą od lubelskiej i leszczyńskiej, ale lepszą i ciekawszą niż pozostałe. W obu przypadkach w rachubę wchodzą jednak pieniądze. Kolejarz ma prawo do 240 tysięcy złotych ekwiwalentu za Majewskiego. Dodatkowo ma jeszcze 2 lata ważny kontrakt. Prezes Knop rzuca ceny na poziomie minimum 350 tysięcy. Ekwiwalent w przypadku Trześniewskiego może wynieść 360 tysięcy, bo jeździ on w ROW-ie trzy sezony. Kontrakt też ma ważny do końca wieku juniora, a to oznacza kolejne pieniądze. Z Rybnika płyną jednak sygnały, że jest klimat do rozmów, że klub nie będzie trzymał Trześniewskiego na siłę.