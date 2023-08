Za każdym razem włos od wygranej. To najwięksi pechowcy sezonu

PSŻ za każdym razem włos od wygranej

A pozostałe dziewięć porażek? Za każdym razem drużyna zdobywała co najmniej 40 punktów. Od razu zaznaczmy, że cyfra "40" pojawiła się przy końcowym rezultacie PSŻ-u tylko raz (w Gdańsku, gdzie minimalnie zespół przegrał walkę o bonus). W innych spotkaniach PSŻ uzbierał 43, 41, 42, 44, 42, 42, 42 i 41 punktów. Nie są to pogromy. Nie można więc mówić, że beniaminek odstawał od reszty ligi. Zwłaszcza że po awansie działacze mieli związane ręce, prawie wszystkie karty na giełdzie były już rozdane.



PSŻ musiał zatrzymać kilku zawodników z II ligi, a także pozyskać mało pożądanych na rynku zawodników, jak choćby Lindbaeck. Dla Szweda to drugi spadek z rzędu, rok temu spadł do najniższej klasy rozgrywkowej ze Startem Gniezno. Już zimą mówiło się, że ten skład nie gwarantuje utrzymania. Niespodziewanie poznaniacy nie walczyli o uniknięcie spadku z Trans MF Landshut Devils i Zdunek Wybrzeżem, tylko z H. Skrzydlewska Orłem. W przedsezonowych zapowiedziach najmniej doceniano składy właśnie PSŻ-u, Wybrzeża i Diabłów.