Za chwilę mają trenować, ale jest pewien problem

Rzuciliśmy okiem na przewidywania synoptyków z kilku różnych źródeł. Zgodnie mówią oni, że najbliższy miesiąc ma być w dużej części chłodny, wietrzny, momentami nawet mroźny . A przede wszystkim - deszczowy. A to już dla żużla potężny kłopot, zwłaszcza na początku i na końcu sezonu. Wtedy, z powodu niższych temperatur, znacznie trudniej o skuteczne przesuszenie nawierzchni. Latem da się to zrobić, czasem wystarczy pół godziny i temat jest załatwiony .

Zrobią, co się da. Południe Europy czeka

Są i tacy, którzy trenują we Francji. Tam zresztą jeszcze w lutym odbędą się zawody ligowe, co na miarę europejskiego żużla jest wydarzeniem bez precedensu. Oczywiście to też jest możliwe wyłącznie dzięki klimatowi w tym kraju. W niektórych częściach Francji temperatura w lutym sięga 15 stopni Celsjusza. To cieplej niż w Polsce podczas pojedynczych majowych czy wrześniowych meczów. Na treningi w tym kraju w większości decydują się żużlowcy zagraniczni. Polscy zawodnicy wolą sprawdzone, bałkańskie kierunki.