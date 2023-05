Za chwilę będą jeszcze mocniejsi. On już trenuje

Szostak stracił początek rozgrywek przez kontuzję (złamanie wyrostków kręgosłupa L2 i L4), której nabawił się podczas meczu w Gdańsku. - To był trudny moment, początek sezonu miałem z głowy. Łapię troszkę tych urazów, praktycznie co roku pauzuję. Mam nadzieję, że dojadę ten sezon do końca z fajnym wynikiem - mówi nam podstawowy junior Arged Malesy.

Szostak opowiada o wypadku i leczeniu

Arged Malesa za chwilę będzie jeszcze mocniejsza

Hansen został wykluczony przez sędziego. Nie przeprosił Szostaka, ponieważ zawodnika z Ostrowa od razu przewieziono do szpitala. - Później w ogóle się z nim nie widziałem - zaznacza nasz rozmówca. Lada moment 20-latek powinien wrócić do składu Arged Malesy. - Czuję się już dobrze. Ból jeszcze odczuwam, ale mogę chociaż na co dzień normalnie funkcjonować, czyli jest w porządku. Najgorsze były pierwsze dwa tygodnie. Wcale nie wychodziłem z domu, cały czas leżałem w łóżku i brałem tabletki przeciwbólowe. W środę trochę potrenowałem. Powoli będę wracał do jazdy - wyznaje żużlowiec.