Stary wyga daje radę

Najlepszy zawodnik. Unia Tarnów w żaden sposób nie była postrachem dla ligowej konkurencji. Drużyna w całym sezonie wygrała ledwie cztery mecze. Liderem był rutynowany Peter Ljung i to właśnie Szweda należy najbardziej wyróżnić. Co prawda nie jest to już ten sam zawodnik co przed laty, ale ciągle na poziomie 2. Ligi Żużlowej dawał radę. Wpadek się nie ustrzegł, ale jeśli Unia miała na kimś polegać to właśnie na Ljungu.





Trener - debiutant sprostał oczekiwaniom

Ocena menedżera. Stanisław Burza przy wsparciu konsultanta Marka Cieślaka zadebiutował w roli trenera i dał radę. Generalnie jego powrót do Unii Tarnów został odebrany przez miejscowe środowisko z dużym optymizmem. To były zawodnik tego klubu, który jest dobrze wspominany. A praca w roli szkoleniowca ewidentnie mu leży. Próbował wyciskać z drużyny co się dało. Nie od razu Kraków zbudowano, ale jak na debiut Burzę należy ocenić pozytywnie.



Unia wygrała prestiżowe derby

Najlepszy mecz. W czerwcu Unia pokonała w prestiżowych Derbach Południa Polski Stal Rzeszów 52:37. Jeśli założymy, że drużyna potraktowała cały sezon byleby go odjechać, to taki mały sukces po prostu wypada docenić. Zwycięstwo w takim meczu zawsze cieszy podwójnie. A tak już na marginesie to każda wygrana (a nie było ich dużo) mogła być taki pozytywnym bodźcem dla wstającego z kolan klubu.



W Tarnowie wróciły smutne czasy