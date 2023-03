Z tymi działaczami Falubaz nie zajedzie daleko [FELIETON]

Falubaz traci sponosrów

Na szali leżą potężne pieniądze za kontrakt ze sponsorem tytularnym, ale styl w jakim one zostały załatwione, a potem o nich poinformowano woła o pomstę do nieba. W dzisiejszej Polsce rozdawnictwo nieodpowiedzialnych ludzi ze spółek Skarbu Państwa bierze górę nad zdrowym rozsądkiem i Zielonej Górze również nie udało się uchronić od miejscowych cudotwórców.

To my składamy się na szumnie odtrąbiony kontrakt z Eneą w Falubazie. Monopolista na polskim rynku energii będzie reklamował prąd, PGNiG - gaz, a drzewo - lasy państwowe. Ci, to dopiero przeszli samych siebie, gdy ogłaszali pod nazwą "drzewo jest z lasu", a potem, oczywiście swoim rozdali miliony. I to wszystko z naszych pieniędzy.