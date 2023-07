Z taka jazdą w play-off nie mają czego szukać. Stracą złote dziecko?

Ostatni dobry mecz bydgoszczanie pojechali... no właśnie, kiedy? Chyba należy wskazać ten u siebie z Wybrzeżem Gdańsk. Potem była seria porażek, teraz jest zwycięstwo które jednak żadnego kibica nie cieszy. Polonia wygrała z Landshut, ale zaledwie 46:43. Znów straciła punkt bonusowy i coraz bardziej pogarsza swoją sytuację przed fazą play-off . Mankamentem zespołu są wciąż te same rzeczy, czyli przede wszystkim bardzo nierówna jazda wszystkich poza Wiktorem Przyjemskim.

Władze ligi chcą go za to ukarać. Klub wydał oświadczenie



W niedzielę zawiódł Kenneth Bjerre, który choć nie jedzie tak jak rok temu, jest mocnym punktem drużyny. Tym razem przywiózł tylko cztery punkty. Świetnie za to pojechał David Bellego, na którego bydgoscy kibice byli ostatnio wściekli. Francuz odpoczął w ojczyźnie i chyba pewne sprawy uporządkował. Ale za to słaby mecz zakończył Szymon Szlauderbach. Z kolei udanie pojechał... Mateusz Szczepaniak. I bądź tu mądry.