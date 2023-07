Z piekła do nieba. Mieli spadać, a są drugą siłą ligi

Jeśli spojrzymy na nazwiska w Arged Malesie, dojdziemy do wniosku że to zdecydowanie powinien być zespół walczący o ponowny awans do PGE Ekstraligi. Oliver Berntzon, Grzegorz Walasek, Matias Nielsen, Francis Gusts, Tobiasz Musielak, plus juniorzy: Jakub Krawczyk i Sebastian Szostak. Naprawdę mocno wygląda takie zestawienie. Pierwsza część sezonu była dla ostrowian jednak mocno przeciętna i mniej więcej na półmetku rundy zasadniczej zaczęło to w tabeli wyglądać bardzo nieciekawie.

Niektórzy wieszczyli drugi z rzędu spadek, bo przecież raptem ubiegłego lata Arged Malesa z hukiem spadła z PGE Ekstraligi, nie zdobywając nawet jednego punktu. Wydawało się, że celem numer jeden będzie teraz jak najwcześniejszy powrót, ale pierwszoligowa rzeczywistość mocno zweryfikowała ten zespół. Kontuzje, wpadki liderów i nierówna forma Gustsa - to były największe mankamenty. Był moment, w którym naprawdę wydawało się, że ten drugi spadek może się wydarzyć.

Wzięli się do roboty i teraz to oni są rywalem dla Falubazu

Typowano, że 1. liga w sezonie 2023 będzie walką Falubazu z Polonią i początkowo rzeczywiście tak to wyglądało. Po jakimś czasie niesamowity wiatr w żagle złapał nieoczekiwanie ROW Rybnik, który po zwycięstwie nad Polonią u siebie przejął pozycję nr 2. Ale niedługo później ten sam ROW został na swoim torze wysoko pokonany przez Arged Malesę właśnie. Czy to teraz jest druga siła ligi? Na to wygląda. Kontuzje to już przeszłość, a wszyscy jadą wreszcie na swoim poziomie. I to od razu widać po wynikach.

Pytanie, jak w Ostrowie zapatrują się na ewentualny powrót do PGE Ekstraligi. Rok temu strasznie się od niej odbili, zaliczyli mnóstwo kompromitujących wręcz porażek. Czy to już pora, by znów tam jeździć? Jeśli przeczytamy kibicowskie komentarze, dochodzimy do wniosku że ostrowskie środowisko chyba chciałoby jeszcze chwilę od PGE Ekstraligi odpocząć. Zresztą na ten moment i tak zdecydowanym faworytem do awansu jest Falubaz, który wygrał wszystkie mecze. Nie zapominajmy też o Polonii, która ma wielką presję na awans. Jeśli nie wygra ligi, straci Wiktora Przyjemskiego.

Oliver Berntzon i Mariusz Staszewski. / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan