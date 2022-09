Z nimi daleko nie zajadą. Ogniwa do wymiany?

Bartosz Zmarzlik zdobył w tegorocznej fazie play-off 102 punkty. To kosmiczny wynik, do którego trudno komukolwiek było się nawet zbliżyć. Kilku zawodników miało jednak problem by w części finałowej nie tyle gonić Zmarzlika, co spisać się na poziomie, którego od nich oczekiwano. To czas, żeby ich pracodawcy zastanowili się nad wymianą tych ogniw?