Z nikim nie rozmawiają. Po awansie wymienią cały skład?

Falubaz nie chce sobie wiązać rąk?

Kvech za Beckera. Ta zmiana jest pewna

W każdym razie nie można wykluczyć tego, że Falubazowi chodzi po głowie wizja wymiany całego składu. Do wymuszonej zmiany dojdzie na pozycji U24. Luke’a Beckera, który kończy wiek, zastąpi wracający z wypożyczenia do ROW-u Rybnik Jan Kvech.

Falubaz wcześniej sondował możliwość pozyskania Taia Woffindena i Jarosława Hampela. Woffinden zostaje ostatecznie w Betard Sparcie Wrocław, ale Hampel jest do wzięcia. Falubaz będzie o niego rywalizował z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Jeśli przegra, to być może zainteresuje się Glebem Czugunowem, który w razie zatrudnienia Hampela straci pracę w Grudziądzu.

Sondują rynek. Skazani na niechcianych?

Co poza tym? Wiemy, że zielonogórzanie są zainteresowani Piotrem Pawlickim. Po sezonie opuści on Betard Spartę, a do powrotu namawia go Fogo Unia Leszno. Falubaz czeka na okazję podłączenia się do rozmów. Jeśli się nie doczeka, to być może przejmie Chrisa Holdera, który w razie kontraktu Unii z Pawlickim raczej wypadnie z kadry leszczyńskiej drużyny.