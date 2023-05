Z niego będą ludzie. Młody zawodnik napsuł krwi mistrzowi

Sebastian Zwiewka, Interia: Zadebiutował pan w PGE Ekstralidze już podczas meczu w Częstochowie, ale dopiero w Lublinie miał pan okazję wystąpić w całych zawodach w podstawowym składzie. Uważa pan, że może pan chodzić po tym występie z podniesioną głową?



Szymon Bańdur, żużlowiec Cellfast Wilków Krosno: Tak jak mówiłem zimą, moim głównym celem na ten sezon są dobre występy w U24 Ekstralidze i w zawodach młodzieżowych. Występy w PGE Ekstralidze to dla mnie wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że zdaniem sztabu szkoleniowego na to za wyróżnienie zasłużyłem. Mecz w Lublinie oceniam na pewno "na plus", choć jestem świadomy, że gdybym nie popełnił kilku błędów, to zdobyłbym więcej punktów.



Miał pan świetne starty, na dystansie motocykl też wydawał się szybki. Dzięki temu napsuł pan krwi indywidualnemu mistrzowi świata juniorów - Mateuszowi Cierniakowi.



- Myślę, że mogłem zrobić w tym meczu jeszcze więcej. Przez swoje błędy potraciłem kilka punktów. Przynajmniej wiem, co muszę poprawić na przyszłość.



Kiedy dowiedział się pan, że wystąpi pan w tym spotkaniu z numerem "7"?



- Dotarło to do mnie dopiero w momencie, gdy zajechałem na stadion. Prawdę mówiąc, to wcześniej nie spodziewałem się, że dostanę szansę. Mam nadzieję, że spełniłem pokładane we mnie oczekiwania.



Był stres przed zawodami, czy starty na żużlu wcale pana nie stresują?



- Stres przed zawodami to normalna rzecz dla każdego zawodnika. Staram się jednak, aby to był pozytywny stres, taki motwujący do działania.



Korzysta pan z silników klubowych?



- Tak. Jako zawodnik na kontrakcie amatorskim, mam zapewniony sprzęt przez klub. Korzystam z silników od kilku tunerów. W Lublinie jechałem na silniku od Pana Jacka Rempały.