Z młodszym bratem nie wyszło, wzięli starszego

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Fogo Unia już ma Chrisa Holdera. To oznacza koniec kompletowania kadry na sezon 2023. Wcześniej kontrakty przedłużyli Jason Doyle, Jaimon Lidsey i Janusz Kołodziej. Do Leszna wraca Bartosz Smektała.

Holder na dwóch pierwszych miejsach listy życzeń Fogo Unii Leszno

Poza wszystkim Unia przyjęła politykę, by nie brać się z innymi za łby. Klub powalczył o utrzymanie tych, na których im naprawdę zależało, ale w przypadku pozostałych nie brał udziału w licytacjach.

Fogo Unia miała więcej finansowych argumentów

Chrisa Holdera bardzo chciała zatrzymać Arged Malesa Ostrów, ale to akurat dla Unii żaden finansowy przeciwnik. Po spadku Arged Malesa nie ma już milionów z telewizji, a Fogo Unii wciąż nimi dysponuje.

Starszy z braci wskoczy w miejsce Davida Bellego i to powinno być wzmocnienie zespołu, bo meczowa średnia Holdera z tego sezonu, to 10,69. Średnia Bellego, to 5,77.