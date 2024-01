Z mistrzem świata zna się na wylot. Im papier niepotrzebny

W 2022 żużlowcy pochodzący z Rosji nie mogli startować, w związku z czym "do wzięcia" byli też członkowie ich teamów, w wielu przypadkach osoby znane i doświadczone w środowisku żużlowym. Rafał Lewicki co prawda i tak miał co robić, bo jest współwłaścicielem sklepu z częściami w Bydgoszczy, ale chciał podtrzymać stuprocentową aktywność w branży i zdecydował się pomóc Kacprowi Worynie. I sezon był dla Woryny bardzo udany, co w dużej mierze było też zasługą Lewickiego.