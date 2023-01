Z gotowym kontraktem pobiegłby do niego pod dom

Potrzebują go jak kania dżdżu

Jeśli w Polonii Bydgoszcz celują w awans do PGE Ekstraligi, a mówią o tym otwarcie, to muszą koniecznie odłożyć sentymenty na bok i spróbować wzmocnić jeszcze skład żużlowcem, którego odpali ZOOleszcz GKM.

Po otrzymaniu polskiego paszportu przez Wadima Tarasienkę, w GKM-ie zrobiło się tłoczno jak na bazarze i sztab szkoleniowy będzie musiał komuś podziękować. Myślę, że wiele drużyn czeka z niecierpliwością na to co spadnie z grudziądzkiego stołu.

Najbardziej łakomym kąskiem jest Norbert Krakowiak i uwaga kubów skupia się raczej na tym żużlowcu. Polonia powinna poruszyć niebo i ziemię, żeby spróbować go sprowadzić, jeśli chłopak będzie do wzięcia. Ja w każdym razie nie wahałbym się ani chwili, od razu w te pędy pobiegłbym pod dom Norberta z gotowym kontraktem do podpisania, bo Polonia potrzebuje jak kania dżdżu jeszcze jednego wartościowego młodego Polaka.

Parę groszy na awans Bydgoszczy

Na razie jest tak, że Polonia ma na papierze pół prostej straty do Falubazu Zielona Góra, a pomiędzy tymi dwoma ekipami raczej rozstrzygną się losy awansu do elity. Gdyby do Bydgoszczy przyszedł Krakowiak te różnice by się zatarły, a ja być może pokusiłbym się nawet o postawienie paru drobnych na to, że to prezes Polonii spali marynarkę po finale 1. Ligi Żużlowej.