Z deszczu pod rynnę. On wyrzuci mistrza Polski ze składu

Stal ma prosty plan na Świdnickiego

Jak głowa Polaka zniesie rywalizację z młodym Szwedem

Sądząc po pełnych entuzjazmu wpisach kibiców, Świdnicki może mieć olbrzymie problemy. On jest w dołku, Szwed na fali wznoszącej. Najważniejsze w przypadku Polaka jest to, jak to wszystko ułoży sobie w głowie. Jeśli podejmie rękawicę, to ma szansę. Jeśli spali się w blokach, to Stal szybko pożałuje, że go wzięła.