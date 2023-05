Z biedy na salony. W cztery lata zbudowali potęgę

Tak zbudowali potęgę Wilków Krosno

Awansowali i narobili niezłego rabanu

A jednak się udało. W 2022 roku Wilki dość sensacyjnie awansowały do PGE Ekstraligi. Sam awans drużyna mogła wywalczyć już rok wcześniej, ale wtedy przegrała finał 1. Ligi Żużlowej z Arged Malesą Ostrów. To nie zraziło jednak działaczy do walki o marzenia. We wspomnianym sezonie 2022 zespół z Podkarpacia utarł w finale nosa wielkiemu faworytowi, czyli Falubazowi Zielona Góra.



Wilki już wtedy zszokowały żużlową Polskę, a był to dopiero początek. Prezes Grzegorz Leśniak szybko wziął się do roboty, aby zbudować konkurencyjny skład, który nie będzie skazany na spadek z ligi. I wygląda na to, że to się udało. Do Krosna ściągnięto Jasona Doyle’a. Ten transfer wzbudził wielkie emocje. Na kontrakt Australijczyka zabezpieczono 3 miliony złotych. Jeśli ktoś myślał, że przepłacono, to dziś nie ma ku temu argumentów. Doyle jest liderem drużyny, która ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa w lidze i wielką szansę na upragnione utrzymanie.



Swoją drogą Wilki mądrze podeszły do tematu transferów. W klubie przyjęto taktykę, że należy osłabić potencjalnych rywali do walki o utrzymanie. W ten oto sposób do drużyny dołączył też Krzysztof Kasprzak, który odszedł z GKM-u Grudziądz. Nie wszystkim to wzmocnienie przypadło do gustu, ale doświadczony zawodnik dziś broni się wynikami na torze.



Żeby te wszystkie transfery mogły dojść do skutku konieczne było zbudowanie solidnych fundamentów finansowania. Budżet klubu szacowany jest na 18 milionów złotych. W całej lidze tylko Fogo Unia Leszno ma mieć mniejszą kasę. Za Wilkami stoi jednak firma Cellfast - polski producent akcesoriów ogrodniczych. W lokalnym środowisku słyszymy, że główny sponsor wyda na klub tyle, ile potrzeba. Jeśli działacze przyjęli, że trzeba wydać na Jasona Doyle’a 3 miliony, to ta kasa się znalazła.



Wilki sponsoruje także Orlen. Na razie szkółkę żużlową. Mówi się o kwocie pół miliona złotych. To nie dużo biorąc pod uwagę worek z pieniędzmi, jakie spółki skarbu państwa sypią na żużlowe kluby. Jeśli jednak Krosno obroni PGE Ekstraligę, to ta współpraca z pewnością zostanie poszerzona.