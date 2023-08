Wzruszające słowa Polaka, powiedział to po meczu. „Kocham was i dziękuję”

W niedzielę rozpoczęły się długo wyczekiwane przez kibiców ćwierćfinały PGE Ekstraligi. Tego dnia między innymi rywalizowano w Gorzowie, gdzie ebut.pl Stal zmierzyła się z Tauron Włókniarzem. Gospodarze przystąpili do pojedynku osłabieni brakiem Andersa Thomsena, co wykorzystali świetnie dysponowani przyjezdni, którzy wygrali różnicą ośmiu punktów. Niewiele brakowało, a do kontuzjowanego Duńczyka dołączyłby Szymon Woźniak. Polak w dziewiątym wyścigu brał udział w groźnie wyglądającym upadku. Doświadczony zawodnik długo dochodził do siebie i wrócił do boksu dopiero po kilku minutach.

Płakał, gdy zjeżdżał do parkingu. Ból był nie do zniesienia

Kibice obserwujący widowisko z trybun obawiali się najgorszego, ale finalnie skończyło się na strachu i 30-latek wystąpił nawet w wyścigu nominowanym. Nie zmienia to jednak faktu, że za Szymonem Woźniakiem zdecydowanie najtrudniejszy pojedynek w sezonie 2023.

Teraz muszę przyznać, że jest już lepiej, bo leki przeciwbólowe zaczynają działać. Może parę chwil za późno. Szału nie ma. Cieszę się, że po prostu jestem cały i zdrowy i nic groźnego mi się nie stało. Strasznie nadziałem się obiema nogami na kierownicę i moje mięśnie czworogłowe są naprawdę mocno zbite. Czułem duży dyskomfort. Jak zjeżdżałem z toru, to łzy same cisnęły się do oczu. Dawno mnie nic tak w trakcie jazdy nie bolało ~ oznajmił Polak w mixed-zonie PGE Ekstraligi

Wychowanek Polonii Bydgoszcz najbardziej zaimponował fanom w dalszej części wypowiedzi. Żużlowiec zwrócił się bezpośrednio do swoich ukochanych córeczek, które przygotowały dla niego nietypowy podarunek w postaci karteczki z motywującym napisem. - Miałem dziewczynki od was ten bilecik podczas jazdy. Może dzięki temu jestem cały i zdrowy. Bardzo was kocham i dziękuję - dodał.

Po pierwszym pojedynku sytuacja ebut.pl Stali do najlepszych nie należy. Pomimo tego, w Gorzowie nikt nie zamierza się poddawać i każdy do Częstochowy uda się z myślą sprawienia kolejnej sensacji, podobnej do tej z sezonu 2022. Wówczas nikt nie wierzył w ich awans do finału, jednak podopieczni Stanisława Chomskiego dokonali niemożliwego i wygrali pod Jasną Górą. - To jest dopiero "halfway". Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i będziemy walczyć do ostatniego wyścigu. Jesteśmy to winni klubowi, kibicom i Andersowi - zakończył wyraźnie zmotywowany Szymon Woźniak.

Szymon Woźniak / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Szymon Woźniak / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski