Wzruszające słowa brata tragicznie zmarłego żużlowca

Tomasz Jędrzejak był wrażliwym człowiekiem

Po tragicznej śmierci Jędrzejaka dużo mówiło się o presji w czarnym sporcie i hejcie. Jędrzejak źle znosił wszelkie niepowodzenia. Był zresztą bardzo wrażliwym człowiekiem, który nie pasował do schematu, że żużel uprawiają wyłącznie twardziele. Kiedy Lee Richardson zmarł po wypadku na torze, to Jędrzejak bardzo to przeżywał. Richardson przed wypadkiem otarł się o niego, więc czuł się współwinny.