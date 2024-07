Wzmożone siły służb, gorąco na trybunach. Policja tłumaczy

Mecze Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra to najbardziej elektryzujące spotkania w PGE Ekstralidze. Kibice obu zespołów nie przepadają za sobą i często dają temu wyraz także na trybunach oraz poza stadionem.

Żużel. Lubuska policja gotowa na mecz Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra

Lubuska policja jest gotowa na derbowy mecz. Tak, jak miało to miejsce w podczas pierwszego spotkania, tak i teraz policjanci szykują wzmożone siły. Wszystko ma być pod kontrolą, a każdy z kibiców ma się czuć bezpiecznie.

- Tak, jak to miało miejsce w przypadku derbów w Zielonej Górze, jesteśmy przygotowani i teraz. Od wielu lat zabezpieczamy imprezę, choć te derby wracają do Gorzowa po krótkiej przerwie. Na pewno nie można spodziewać się niczego spektakularnego z naszej strony. Niemniej tego typu spotkania budzą więcej emocji, stąd też nasze zaangażowanie musi być większe. Generalnie jesteśmy przygotowani do derbów, a w tym roku już zabezpieczaliśmy derby w Zielonej Górze, zatem mamy doświadczenie - tłumaczy Mateusz Sławek.