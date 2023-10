Wzmocnią się zawodnikiem mistrza Polski. To wielki talent

16-letni Bartosz Jaworski ma w sezonie 2024 jeździć w Grupie Azoty Unii Tarnów. Junior mistrza Polski, drużyny Platinum Motoru Lublin, to wielki talent. Ci, którzy go widzieli, mówią, że to diament, który musi teraz zostać odpowiednio oszlifowany. Plan na Jaworskiego jest taki, żeby w przyszłym roku łączył jazdę w Unii ze startami w Ekstralidze U24, gdzie oczywiście będzie reprezentował Motor, a klub będzie go miał na oku.