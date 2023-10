Wzięli trenerskiego żółtodzioba. "Oby prezes znów miał farta"

Rafał Okoniewski rzucony na głęboką wodę

Rufin Sokołowski w rozmowie z Interią nie przekreśla szans Rafała Okoniewskiego, ale przyznaje, że czeka go olbrzymie wyzwanie w nowej roli. - Unię Leszno w aktualnej sytuacji kadrowo - finansowej nie stać na to, aby wziąć niedoświadczonego trenera, który w pierwszym roku swojej pracy będzie się uczył. Prawda jest taka, że atutem dobrego menedżera jest doświadczenie. Stawiam więc pytanie, czy taka osoba jak Rafał Okoniewski będzie w stanie kierować skutecznie drużyną ekstraligową? Moim zdaniem ktoś taki powinien w pierwszej kolejności być albo asystentem, albo prowadzić jakiś zespół w niższej lidze, gdzie jest mniejsza presja i można zbierać doświadczenie.

- A ja dodam do tego, że dobry menedżer musi mieć autorytet wśród innych zawodników. Poza tym odpowiednio zarządzać kwestiami torowymi, co wcale oczywiste nie jest. Do tego dochodzi zmysł taktyczny i znajomość regulaminu na wylot. Czy te kryteria spełnia Rafał Okoniewski? Można mieć wątpliwości - kończy nasz rozmówca.