Szkółka Janusza Kołodzieja rozpoczęła współpracę ze Stalą Rzeszów

Żużlowe Derby Południa Polski jeszcze kilka lat temu rozgrzewały Polskę. Mecze Unii Tarnów ze Stalą Rzeszów to było coś. Z czasem straciły na prestiżu ze względu na spadek obu drużyn najpierw z PGE Ekstraligi a później 1. Ligi Żużlowej, jednak dla miejscowych kibiców takie pojedynki mają nadal duże znaczenie.

Bywały nawet takie czasy, że starty zawodnika z Rzeszowa w Tarnowie (w drugą stronę również) nie były akceptowane przez kibiców. Kiedy Dawid Lampart, wychowanek Stali, w 2012 roku trafił do Unii, wówczas jego transfer był głośno krytykowany przez fanów Jaskółek. Mimo, że startował w barwach miejscowej drużyny niejednokrotnie musiał mierzyć się z całą serią gwizdów. To tylko przykład, bo animozje kibiców z Tarnowa i Rzeszowa na tle sportowym były od lat. W końcu lokali rywale.

- Nowy trener to nie jedyne świetne wieści! Szkółka H69 Speedway School nawiązała ścisłą współpracę z Akademią Żużlową Janusza Kołodzieja! Dzięki temu możliwe będą liczne treningi pod okiem fachowców i doświadczonych trenerów! Współpraca obu ośrodków to również szansa na rozwój i występy zawodników Akademii w barwach Texom Stali Rzeszów! - czytamy w oświadczeniu.

Unia Tarnów znów straci zdolnych juniorów?

To nie jest dobra informacja dla Unii Tarnów, na którą w ostatnim czasie spływa fala niekorzystnych wieści. Klub ma problemy finansowe, nie układa się współpraca z miastem, a wciąż nie jest pewna wielkość wsparcia ze strony największego sponsora Grupy Azoty.

A wracając do tematu szkółki, to kibiców w Tarnowie z pewnością najbardziej smuci fakt, że młode perełki wywodzące się z miasta swoją karierę najpewniej będą rozwijać znów poza Unią. Co prawda w tej lakonicznej informacji czytamy o szansie na starty przyszłych zawodników Akademii w barwach Stali, ale sam fakt nawiązania takiej współpracy wiele mówi.