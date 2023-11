Wzięli się za to. Wiedzą, że nikt już oka nie przymknie

W Zielonej Górze szykują się do powrotu do PGE Ekstraligi. Na stadionie rozpoczęły się już prace. Wyburzono fragment sektora na wejściu w drugi łuk. Powstanie tam nowa trybuna dla gości oraz park maszyn. Wszystko po to, by przygotować stadion na standardy PGE Ekstraligi. Podobnie prace były niedawno w Krośnie oraz w Ostrowie Wielkopolskim. PGE Ekstraliga to produkt marketingowy, o którego kształt muszą dbać wszyscy uczestnicy zmagań.