Wzięli gwiazdy, ale mają jeden powód do obaw. Będą nerwowe dni?

Huckenbeck i Buczkowski to tacy zawodnicy, którzy często punkty robią na trasie . W związku z tym narażeni są na liczne upadki i obaj takie mają. O ile Buczkowski ma niesamowitą zwinność i w większości z poważnych kraks wychodzi bez szwanku (w tym sezonie miał chociażby potężnego "dzwona" w Rybniku czy bardzo groźny upadek w... Bydgoszczy), o tyle Huckenbeck regularnie łapie kontuzje, które wykluczają go z jazdy na dłuższy lub krótszy czas. Przekonali się o tym w Landshut, gdzie czasem musieli sobie radzić bez lidera.

Polonia walkę o awans oparła właśnie o tych dwóch żużlowców. To Huckenbeck i Buczkowski przy wsparciu Lyagera, Szczepaniaka i Soerensena mają dać w końcu upragniony awans. Plan jest taki, by do klubu jak najszybciej wrócił młody i uwielbiany przez kibiców Wiktor Przyjemski. 18-letni chłopak odszedł, bo chciał jeździć w PGE Ekstralidze. Podpisał jednak w Lublinie kontrakt tylko na rok, co może świadczyć o tym, że chce zostawić "furtkę" dla macierzystego klubu. Jego też odejście bardzo zabolało, bo było widać gdy ogłaszał swoją decyzję.