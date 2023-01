Wzięli eksperta od startów. Będzie szlifował talenty

Rafał Okoniewski gdy jeździł jeszcze zawodowo na żużlu miał w środowisku opinię eksperta do startów. Pod taśmą przez dłuższy czas nie było na niego mocnych, dlatego sam zawodnik nawet pomimo coraz starszego wieku nie mógł narzekać na brak zainteresowania ze strony wielu prezesów. Same za siebie mówią też jego osiągnięcia. 43-latek kilkakrotnie plasował się na podium drużynowych mistrzostw kraju, a w zmaganiach indywidualnych rozbił bank w sezonie 2012, kiedy to wywalczył srebrny medal.