Wziął sprawy w swoje ręce. Wysłał maila i... dostał pracę

Kibice kochają zaskakujące transfery . O ile w Polsce fani speedway’a w listopadowym oknie nie byli świadkami wielu niespodzianek, o tyle w Wielkiej Brytanii dzieje się naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Do SGB Premiership powróciły kluby z Oksfordu, Birmingham oraz Leicester. Działacze tychże ośrodków musieli skleić ekipy, które pozwolą na równą walkę z pozostałymi przeciwnikami. Na zapleczu elity niezłego szumu narobili natomiast Poole Pirates. Do "Piratów" niedawno dołączył Tom Brennan, czyli jeden z najlepszych żużlowców młodego pokolenia jeżdżący na tym poziomie rozgrywkowym.

22-latek kontrakt zawdzięcza tak naprawdę samemu sobie, o czym opowiedział w wywiadzie na łamach poole-speedway.com. Coś co w XXI wieku na pierwszy rzut oka wydaje się nie do pomyślenia, wydarzyło się naprawdę. - Byłem zdziwiony na koniec sezonu 2023, kiedy usłyszałem historie o tym, że nie pojadę w Championship. Nie wiem właściwie kto rozpowiedział takie plotki, ale spowodowały one, że nie otrzymałem żadnych ofert. Wziąłem więc sprawy w swoje ręce i wysłałem maila do właściciela jedynego klubu, w którym chciałem się ścigać - powiedział.