Wziął przykład z mistrza świata. Zrobił to na wakacjach

Patrick Hansen i Martyna Skiba są w szczęśliwym związku od dobrych kilku lat. Polka pochodzi z Rybnika i po raz pierwszy spotkała swojego przyszłego narzeczonego, a jakżeby inaczej, na zawodach żużlowych. - Przyjechałam ze znajomymi na mecz finałowy pierwszej ligi Ostrów-Rybnik w 2019 roku. Patrick wtedy pomieszkiwał w Ostrowie w domu mechanika i również wybrał się tego dnia na mecz jako kibic. Wypatrzył mnie gdzieś pomiędzy tłumem kibiców, ja niestety go nie widziałam. Po kilku tygodniach zauważyłam nowego "obserwatora" na moim Instagramie, również kliknęłam "obserwuj" i tak się zaczęła nasza historia - wspomina kobieta na łamach Gazety Lubuskiej.

Co warto zaznaczyć nie byle jaka historia, ponieważ Martyna Skiba kompletnie odmieniła 24-latka. Duńczyk u jej boku zaczął bowiem uczyć się języka polskiego. Robi to zresztą do dziś i opanował go do tego stopnia, iż bezproblemowo potrafi porozumieć się nie tylko z kibicami, ale i dziennikarzami, którzy nie muszą specjalnie mówić do niego po angielsku. Dla przykładu, taki Rune Holta z biało-czerwoną flagą ściga się już ponad dwie dekady, lecz w naszym języku zna jedynie parę słówek.

Duńsko-polska para to też istne papużki nierozłączki. Gdy w listopadzie 2021 Patrick Hansen podpisał kontrakt z Moje Bermudy Stalą, to Martyna Skiba podjęła błyskawiczną decyzję o przeprowadzce do Gorzowa, choć nie przyszło jej to wcale łatwo. - Całą zimę spędziłam w Rybniku, ale teraz, gdy już zakończyłam naukę na uczelni wyższej, mogłam przeprowadzić się do Gorzowa. Myślę, że jako dziewczyna sportowca mogę wypowiedzieć się w imieniu większości partnerek. Nie jest to łatwe życie: ciągłe wyjazdy, treningi, zgrupowania, spotkania, ale wszystko da się pogodzić, jeżeli się tylko chce - dodaje Polka w cytowanej wcześniej rozmowie z Gazetą Lubuską.

Niesamowite oświadczyny. Polka oniemiała

Co ciekawe, wracają teraz do Rybnika, ponieważ Patrick w przyszłym roku będzie ścigał się dla pierwszoligowego ROW-u. To nie jedyna wielka zmiana w ich życiu. 24-latek postanowił pójść o krok dalej i kilka dni temu oświadczył się swojej drugiej połówce przy okazji wczasów na Dominikanie. - 06.12.2022 - skomentowała jedynie wzruszona kobieta na Instagramie. Z gratulacjami spieszą już ludzie z całego świata. Wśród rozradowanych osób znajduje się między innymi Julia Chomska, prywatnie córka Stanisława Chomskiego. - Nowa droga się rozpoczyna - pisze też chociażby pan Mateusz.

Oboje tegorocznego urlopu nie zapomną do końca życia. Zakochana para zamierza spędzić go aktywnie. Ostatnio żużlowiec podpatrywał jak tworzy się cygaro. Nie brakuje też oczywiście wspólnych kąpieli w basenie czy tradycyjnego wylegiwania się na leżakach. W skrócie, raj na ziemi.