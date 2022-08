Wziął pieniądze na sprzęt, a przed każdym treningiem choruje

Michał Gruchalski w eWinner 1. Lidze był jedną z ciekawszych opcji na U24. Dlatego też jego transfer w Łodzi przyjęto z dużym optymizmem. Ten optymizm jednak błyskawicznie zgasł. Jeszcze przed startem rozgrywek ligowych, Gruchalski poobijał się na treningu. Diagnoza brzmiała - jak na żużlowa - niczym zwykłe przeziębienie, bo to był tylko wybity bark. Wielu z taką kontuzją zdecydowałoby się podjąć próbę jazdy w zawodach. Gruchalski jednak zrobił sobie przerwę, która... trwa do teraz. A minęło kilka miesięcy. O co tu chodzi?

- Chodzi o to, że ilekroć zapraszamy pana Gruchalskiego na trening do Łodzi, on jest chory. Przysyła zwolnienie. W kwietniu na pierwszym treningu wybił bark. Wybił, nie złamał. I do teraz pauzuje. Niektórzy jeżdżą ze znacznie poważniejszymi urazami, no ale on się jeszcze z tego nie wykaraskał. A pieniądze na przygotowanie do sezonu wziął, i to niemałe - mówi nam Witold Skrzydlewski, a w jego głosie można wyczuć rozżalenie i złość z powodu zachowania żużlowca.